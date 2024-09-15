Borsalarda ani çöküş

Kara Pazartesi olarak bilinen 19 Ekim 1987, dünya borsalarının en büyük çöküşlerinden birine sahne oldu. Çöküş Hong Kong'dan başlayıp Avrupa ve Amerika'ya yayıldı. ABD'deki Dow Jones Endeksi, tek bir işlem gününde %22.6'lık tarihi bir düşüş yaşadı. Bu oran, ABD borsalarında bir günde kaydedilen en büyük kayıptı. Aynı dönemde, Hong Kong borsası %45.8, Birleşik Krallık %26.4, Kanada %22.5 ve Avustralya ise %41.8 oranında değer kaybetti.

Otomatik satışlar ve domino etkisi

Çöküşün başlıca nedenlerinden biri, borsalarda işlem gören hisse satışlarını otomatik hale getiren bilgisayar programlarının tetiklediği zincirleme reaksiyondu. Bu programlar, belirli bir noktada satış emirlerini devreye sokarak panik yarattı. Panikle birlikte toplu satışlar artarak piyasalardaki çöküşü hızlandırdı.

Küresel finansal etkiler

Kara Pazartesi sadece Amerika'yı değil, tüm küresel piyasaları etkiledi. Yatırımcılar ve kurumlar, piyasalardaki bu büyük çöküşle birlikte büyük kayıplar yaşadı. Finansal kurumlar, otomatik satış sistemlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı ve bu olay, piyasa düzenlemelerinde reformlara yol açtı.