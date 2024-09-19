Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, 23 Eylül Cumartesi günü futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu dev mücadelede, kulüp başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek’in de rekabeti dikkat çekiyor.

Ali Koç Galatasaray karşısında 12 derbiye çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran 2018'den beri başkanlık koltuğunda oturuyor ve bu süreçte 12 kez Galatasaray derbisine tanık oldu. Koç döneminde Fenerbahçe, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ali Koç’un başkanlığında, Fenerbahçe 24 derbide toplam 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Dursun Özbek'in derbi sayısı 11

Öte yandan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iki farklı dönemde Fenerbahçe derbilerini yönetti. İlk döneminde Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 2016 Türkiye Kupası finalinde ise zafer kazandı. Özbek’in başkanlık görevine ikinci kez gelmesinden sonra oynanan 5 derbide, Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca, Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray hükmen galip sayıldı.

Derbi karnesinde Dursun Özbek üstün

Ali Koç ve Dursun Özbek’in aynı anda görevde olduğu dönemde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü var. Bu süreçte oynanan 5 derbide Galatasaray 3, Fenerbahçe ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. Özbek’in başkanlığındaki Galatasaray, 2’si hükmen olmak üzere toplam 9 gol atarken, Fenerbahçe yalnızca 1 gol kaydetti.

Süper Lig'de lider Galatasaray, cumartesi günkü derbiye 15 puanla zirvede çıkacak. Fenerbahçe ise sezona 13 puanla ikinci sırada devam ediyor.