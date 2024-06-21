Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denetim sırasında ele geçirilen cihazlar

Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Ekipleri tarafından Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında bir araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazlar tespit edildi. Araçta yapılan kontrollerde 2 adet yeraltı arama cihazı ve 1 adet alan tarama cihazı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem

Araç içerisinde bulunan S.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.