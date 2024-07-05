Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Çankaya'da bir ev ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramada, Sultan Abdülaziz tarafından gönderilen ferman, 8 Mecidiye nişanı, kaplumbağa kabuğu kaplı 3 kapaktan oluşan Edward Prior saat, 3 barut hazneli silah, 6 mücevher kabı, mühür, sikke ve süs eşyaları olmak üzere toplamda 223 tarihi eser bulundu. Kaçakçılık şebekesinin peşine düşen emniyet güçleri, operasyonu büyük bir başarıyla tamamladı.

Çankaya’da büyük operasyon

Aramalarda, Sultan Abdülaziz’in gönderdiği fermanın yanı sıra, tarihi ve kültürel değeri yüksek pek çok eserin bulunduğu belirtildi. Edward Prior markalı saat ve kaplumbağa kabuğu kaplı üç kapağı, 8 Mecidiye nişanı, üç barut hazneli silah, mücevher kapları, mühürler ve sikkeler de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Tarihi eserlerin çoğu Osmanlı dönemine ait

Bulunan eserler arasında özellikle Osmanlı dönemine ait çok sayıda parça olduğu ifade edildi. Sultan Abdülaziz tarafından gönderilen ferman ve Mecidiye nişanları, dönemin siyasi ve kültürel zenginliğini yansıtırken, mücevher kapları ve süs eşyaları da tarihi değerleriyle dikkat çekti.

Ankara Emniyeti'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Kaçakçılar yakalanmadan önce büyük miktarda tarihi eser koruma altına alındı. Bu operasyon, kültürel mirasımızı koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.