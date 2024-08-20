Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı ve tarihi öneme sahip Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını sonrası ziyarete kapatılan Kuzey Hattı, yapılan açıklamayla tekrar ziyaretçilere açıldı. 24 saat süren yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangın, bölgenin büyük bir kısmını etkiledi.

Tarihi alan yangından etkilendi

15 Ağustos'ta, Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın sırasında, Çanakkale Savaşları'nın önemli anıtlarının bulunduğu Kuzey Hattı'ndaki Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı bölgesi geçici olarak kapatıldı.

24 saat süren müdahale

Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangın, 24 saat içinde kontrol altına alındı. Havadan 9 uçak ve 12 helikopterin, karadan ise 69 kara aracının destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında, toplam 450 personel seferber oldu. Yangın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazandığı Conkbayırı'nın yanı sıra Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarını da etkiledi.

Ziyaretçilere tekrar açıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yangından etkilenen alanın büyük bir kısmında hasar tespit çalışmaları sürerken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Hattı'nın ziyaretçilere tekrar açıldığı duyuruldu. Bölgenin, geçmişin izlerini taşımaya devam edeceği vurgulanarak, tarihi öneme sahip bu alanın korunması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.