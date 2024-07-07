İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedinci kez düzenlediği Çim Konserleri ile şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen bu etkinlikler, her Perşembe akşamı saat 21.00'de sanatseverlerle buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çim Konserleri, şehrin kültürel dokusunu güçlendirmeyi ve sanatı halkla buluşturmayı amaçlıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen konserler, geniş katılımla izleniyor.

4 Temmuz'da Kent Orkestrası'nın performansıyla başlayan Çim Konserleri, haftalık olarak düzenlenecek. Program, farklı müzik türlerinden sanatçı ve grupları İzmirlilerle buluşturarak her hafta sanatseverlere zengin bir müzik ziyafeti sunacak.