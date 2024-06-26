İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında düzenleyeceği Yeniden Sinematek gösterimleri ile sinema tutkunlarını açık havada buluşturacak. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki çim alanda ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte, dünya sinemasının seçkin yapımları izleyicilerle buluşacak. Gösterimler, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında her Perşembe saat 21.00’de başlayacak.

3 Temmuz’da başlayacak olan etkinliklerde ilk olarak Win Wenders’in yönettiği dram filmi "Mükemmel Günler" gösterilecek. Ardından, 10 Temmuz’da Justine Triet’in "Bir Düşüşün Anatomisi" adlı filmi izleyiciyle buluşacak. 17 Temmuz’da ise İlker Çatak’ın ödüllü filmi "Öğretmenler Odası" gösterime girecek. Temmuz ayının sonlarına doğru, 24 Temmuz’da "Çocuk ve Balıkçıl" adlı film seyirciyle buluşacak. Ayın son günü olan 31 Temmuz’da ise "Kaptan Benim" adlı dram filmi gösterilecek.

Bir Düşüşün Anatomisi

Justine Triet’in yönettiği Bir Düşüşün Anatomisi, Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası Samuel ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'yı anlatıyor. Film 10 Temmuz Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

Öğretmenler Odası

Ödüllü film Öğretmenler Odası, 17 Temmuz’da gösterilecek. Yönetmen İlker Çatak’ın son filmi Öğretmenler Odası, kendini mesleğine adamış idealist bir öğretmen olan Carla Nowak’ın bir lisede ilk işine başlamasını konu alıyor. Öğretmenler Odası prömiyerini 73. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yaptı ve Almanya’nın Oscar adayı olarak seçildi.

Çocuk ve Balıkçıl

Ergenlik dönemindeki bir gencin hikâyesini konu alan Çocuk ve Balıkçıl, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Film 24 Temmuz’da seyirci ile buluşacak.

Kaptan Benim

31 Temmuz’da ise Kaptan Benim filmi var. Dram türündeki film, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal’den ayrılarak Avrupa’ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikâyesini konu ediyor.

İzmir, yaz boyunca düzenlenecek bu etkinliklerle sinemaseverlere zengin bir film seçkisi sunacak. Ağustos ve Eylül aylarında da devam edecek olan gösterimlerde, Sararmış Yapraklar, Yetenekli Bay Cage, Köylüler, İnşallah Erkek Olur ve Hüzün Üçgeni gibi yapımlar İzmirlilerle buluşacak. Bu etkinlikler, İzmir’in kültürel ve sanatsal hayatına katkıda bulunurken, açık havada sinema keyfini doyasıya yaşatmayı hedefliyor.