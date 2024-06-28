Diyarbakır’da mülkiyeti Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfına ait olan tarihi kilisede düzenlenen programda restorasyon çalışmaları resmen başladı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, tarihi kilisede incelemelerde bulunarak dua etti.

5 milyon liralık hibe desteği

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, kilisenin uzun süre farklı kurumlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirtti. "Kiliseyi tekrar ihya etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilik ilk adımı attı. 2011'de başlattığımız restorasyon projesi, 2022'de onaylandı. Bakanlığımızın 5 milyon liralık hibe desteğiyle restorasyonun ilk adımını attık ve ilk taşı koyduk," dedi. Koç, müdürlük olarak tüm aşamalarda yer alacaklarını ve sorumluluklarını yerine getireceklerini vurguladı.

Terk edilen kilise metruk halde

Patrik Sahak Maşalyan, kilisenin 500 yılı aşkın süredir bölgede olduğunu ifade ederek, terk edilmesi nedeniyle metruk hale geldiğini söyledi. "Kilisenin bu durumda olması bizim için büyük bir acıydı. Diyarbakırlılar için de övünülecek bir şey değildi. Eski zamanlarda bir medeniyetin kalitesi, mabetlerinin güzelliğiyle ölçülürdü. Nasıl ki Surp Giragos Kilisesi, Orta Doğu'daki en büyük Ermeni kilisesi olma vasfını sürdürüyorsa, bu kilise de ondan aşağı kalır bir yapı değil," dedi.

Kilise yeniden ayağa kaldırılacak

Maşalyan, kilisenin yeniden ayağa kaldırılması için uzun süredir çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Her işin en zor kısmı başlamaktır. Bu işi başlatıyoruz. Yerel idarelerden yardım bekliyoruz ve biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah birkaç yıl sonra burada başka bir tabloyla karşılaşacağız. Bu, ülkemiz ve Diyarbakır için bir yüz akı olacak," dedi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, restorasyon sonrası kilise alanına 8 misafirhane, konferans salonu, papazevi ve 3 atölye yapılacağını açıkladı.