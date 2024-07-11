Bu yıl düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin pazar günkü final maçında, 2022'nin başpehlivanı Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek unvanını korudu.

"Yorulmaz Pehlivan" lakaplı 30 yaşındaki Zeybek, 40 güreşçinin arasından finale kalarak zafer kazandı. AP, Zeybek'in bu lakabını "maçlarda gösterdiği dayanıklılıktan aldığına" vurgu yaparak, güreşçinin altın kemer ve 1 milyon TL para ödülü kazandığını belirtti.

Haberde, Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin 2010'da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne alındığı hatırlatılarak, sporun geçmişine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Bu sporun kökeninin 1360'larda II. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin askerlerini zinde ve savaşa hazır tutmak istemesiyle başladığı söylenir. Yağlı güreş bölge genelinde binlerce yıldır yapılıyor."

AP, yağlı güreş turnuvasının başladığı cumartesi günü güreşçilerin sahaya bozkurt işareti yaparak çıktığına da dikkat çekti.