Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 663. yılında da büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Edirne'de gerçekleştirilen müsabakalarda, yağlı güreşlerde yıl boyunca topladıkları puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar direkt katılım hakkı kazanırken, 8 başpehlivan ise ön eleme müsabakaları sonucunda belirlendi.

Ön eleme turları ve başpehlivanlar

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde, adını başpehlivanlık kategorisine yazdırmak isteyen 23 başpehlivan, kura çekimi sonrası rakipleriyle mücadele etti. Rakiplerini yenen ve tur atlayan 8 başpehlivan, cumartesi günü altın kemer için güreşecek 40 başpehlivan arasına katılmaya hak kazandı. İşte tur atlayan başpehlivanlar: Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Arif Akın, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz.

Altın kemer için mücadele edecek 40 başpehlivan

Cumartesi günü başlayacak olan altın kemer mücadelelerinde yer alacak 40 başpehlivanın isimleri şu şekilde:

Cengizhan Şimşek Hasan Cengiz Seçkin Duman Şahali Kurt Yunus Emre Yaman Arif Akın Feyzullah Aktürk Hamza Özkaradeniz Orhan Okulu Ali Gürbüz Serhat Gökmen Hüseyin Gümüşalan Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban İsmail Koç Serdar Yıldırım Enes Doğan Osman Kan Osman Aynur Mustafa Arslan Turan Balaban Furkan Durmuş Altın Özkan Yılmaz Süleyman Başar Mehmet Yeşil Yeşil Mustafa Batu Ertuğrul Dağdeviren Fatih Atlı Nedim Gürel Mustafa Taş Mustafa Doğan Özkaya Ali İhsan Batmaz Yıldıray Akın Ünal Karaman Kürşat Şevki Korkmaz Tanju Gemici Recep Kara Recep Taslak Emre Erkal Faruk Akkoyun

Güreşseverler heyecanlı

Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan güreşseverler, ilk gün müsabakalarını büyük bir coşku ve heyecanla takip etti. Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'na gelen izleyiciler, başpehlivanların kıran kırana mücadelesini izledi. Güreşseverler, çadırlarını toplayıp kahvaltılarını yaptıktan sonra güreş alanına akın etti.

Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından biri

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul ediliyor. 663 yıllık bir geçmişe sahip olan bu organizasyon, Türk güreşinin en prestijli etkinliği olarak biliniyor. Her yıl binlerce güreşseverin akın ettiği Kırkpınar, hem sportif hem de kültürel bir şölen sunuyor.

Bu yıl da büyük bir coşkuyla devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri, altın kemer mücadeleleriyle unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. Güreşseverler, başpehlivanların mücadelesini izlemek için sabırsızlanıyor.