Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 663. yılında da büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Edirne'de gerçekleştirilen müsabakalarda, yağlı güreşlerde yıl boyunca topladıkları puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar direkt katılım hakkı kazanırken, 8 başpehlivan ise ön eleme müsabakaları sonucunda belirlendi.

Ön eleme turları ve başpehlivanlar

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde, adını başpehlivanlık kategorisine yazdırmak isteyen 23 başpehlivan, kura çekimi sonrası rakipleriyle mücadele etti. Rakiplerini yenen ve tur atlayan 8 başpehlivan, cumartesi günü altın kemer için güreşecek 40 başpehlivan arasına katılmaya hak kazandı. İşte tur atlayan başpehlivanlar: Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Arif Akın, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz.

Altın kemer için mücadele edecek 40 başpehlivan

Cumartesi günü başlayacak olan altın kemer mücadelelerinde yer alacak 40 başpehlivanın isimleri şu şekilde:

Başpehlivanlar Kırkpınar'daki yeni formatı değerlendirdi Başpehlivanlar Kırkpınar'daki yeni formatı değerlendirdi
  1. Cengizhan Şimşek
  2. Hasan Cengiz
  3. Seçkin Duman
  4. Şahali Kurt
  5. Yunus Emre Yaman
  6. Arif Akın
  7. Feyzullah Aktürk
  8. Hamza Özkaradeniz
  9. Orhan Okulu
  10. Ali Gürbüz
  11. Serhat Gökmen
  12. Hüseyin Gümüşalan
  13. Yusuf Can Zeybek
  14. İsmail Balaban
  15. İsmail Koç
  16. Serdar Yıldırım
  17. Enes Doğan
  18. Osman Kan
  19. Osman Aynur
  20. Mustafa Arslan
  21. Turan Balaban
  22. Furkan Durmuş Altın
  23. Özkan Yılmaz
  24. Süleyman Başar
  25. Mehmet Yeşil Yeşil
  26. Mustafa Batu
  27. Ertuğrul Dağdeviren
  28. Fatih Atlı
  29. Nedim Gürel
  30. Mustafa Taş
  31. Mustafa Doğan Özkaya
  32. Ali İhsan Batmaz
  33. Yıldıray Akın
  34. Ünal Karaman
  35. Kürşat Şevki Korkmaz
  36. Tanju Gemici
  37. Recep Kara
  38. Recep Taslak
  39. Emre Erkal
  40. Faruk Akkoyun

Güreşseverler heyecanlı

Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan güreşseverler, ilk gün müsabakalarını büyük bir coşku ve heyecanla takip etti. Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'na gelen izleyiciler, başpehlivanların kıran kırana mücadelesini izledi. Güreşseverler, çadırlarını toplayıp kahvaltılarını yaptıktan sonra güreş alanına akın etti.

Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından biri

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul ediliyor. 663 yıllık bir geçmişe sahip olan bu organizasyon, Türk güreşinin en prestijli etkinliği olarak biliniyor. Her yıl binlerce güreşseverin akın ettiği Kırkpınar, hem sportif hem de kültürel bir şölen sunuyor.

Bu yıl da büyük bir coşkuyla devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri, altın kemer mücadeleleriyle unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. Güreşseverler, başpehlivanların mücadelesini izlemek için sabırsızlanıyor.

Kaynak: İHA