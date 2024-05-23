Manevi ve tarihi değeriyle bilinen Tarihi Kurşunlu Han, emekli ve ev kadınlarına yeni bir fırsat sunuyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen seramik kursları, kadınların sanatsal yönlerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Kadınlar için sanat dolu zamanlar

Her gün düzenlenen kurslar, katılımcılara seramik yapımı ve boyama tekniklerini öğrenme şansı verirken, aynı zamanda sosyal etkileşim ve keyifli bir vakit geçirme imkânı sunuyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bu tür etkinliklerin kadınların sosyal hayata katılımını artırdığını ve kültürel mirası yaşatmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.