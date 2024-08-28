İzmir’in tarihi semtlerinden Konak’ta, Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi, hem şehrin tarihine hem de sosyal hizmet anlayışına önemli bir katkıda bulunuyor. 2009 yılında Kadın Danışma Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Ökmen Evi, Ayla Ökmen’in kızı tarafından Konak Belediyesi’ne bağışlanmış. Bu özel bina, kadınlar için hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunarak önemli bir toplumsal rol üstleniyor.

Tarihi yapı ve mimari özellikler

Ökmen Evi, 19. yüzyıl sonları veya 20. yüzyıl başlarına tarihleniyor ve bu dönemin mimari özelliklerini taşırken, zarif bir yapıyı gözler önüne seriyor. Üç katlı olarak inşa edilen bu bina, geniş bir avlu içinde konumlanıyor. Ahşap detaylar, yapının her katında öne çıkıyor. Kat araları, ahşap silmelerle belirginleştirilmiş, kapı ve pencereler de bu ahşap temayla uyumlu olarak tasarlanmış. Ayrıca, tavan ve taban döşemelerinde kullanılan ahşap, binanın sıcak ve tarihi atmosferini pekiştiriyor.

Binanın tuğla taş örgülü duvarında dikkat çeken bir özellik ise yuvarlak kemerli bir niş bulunması. Bu detay, yapının tarihini ve estetik anlayışını yansıtıyor.

Restorasyon ve bahçe

Ökmen Evi’nin restorasyon çalışmaları devam ederken, bahçede yapılan kazılarda 8 metrelik bir su kuyusu ve çeşitli mozaikler bulunmuş. Bu kazılar, binanın tarihine ışık tutan önemli bulgular arasında yer alıyor. Bahçede yer alan çakıl mozaikler ise oldukça dikkat çekici. Erguvan ağacının gölgesinde yer alan bu mozaikler, çiçek, yaprak ve kıvrımlı dal motifleriyle süslenmiş, bahçenin estetik görünümünü tamamlıyor.

Kadın Danışma Merkezi olarak rolü

Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik sunduğu hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyolog, hukukçu ve psikologlardan oluşan profesyonel kadrosu ile hem hukuki haklar konusunda rehberlik sağlıyor hem de psikolojik destek sunuyor. Bu hizmetler, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla yürütülüyor.

Ziyaretçi bilgileri

Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi, hem tarih hem de sosyal hizmet açısından önemli bir mekân olarak öne çıkıyor. Tarih ve kültür meraklıları, restorasyon çalışmalarını ve bahçedeki mozaikleri görmek için burayı ziyaret edebilir. Ayrıca, merkezde sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak isteyenler için de önemli bir kaynak teşkil ediyor.

Konak’ın bu tarihi köşesi, sadece geçmişin izlerini değil, aynı zamanda sosyal yardımlaşmanın modern örneklerini de sunuyor. Ökmen Evi, hem bir kültürel miras hem de toplumsal fayda sağlayan bir merkez olarak önemli bir rol üstleniyor.

Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi: Nasıl ulaşılır ve adres bilgisi

Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi, İzmir’in tarihi semtlerinden Konak’ta yer alıyor. Konak, İzmir’in merkezine oldukça yakın bir bölgede bulunuyor ve şehrin kültürel ve tarihi noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Ökmen Evi, Konak’ın merkezi bir noktasında bulunması nedeniyle kolaylıkla ulaşılabilir bir konumda.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir’in merkezi konumda yer alan Konak, şehrin toplu taşıma ağları ile iyi bir şekilde bağlıdır. İZBAN, metro ve otobüs hatları Konak’a doğrudan ulaşım sağlar. Konak Meydanı’ndan yürüyerek veya kısa bir otobüs yolculuğu ile Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.

Özel araç ile ulaşım: Özel aracınızla geliyorsanız, Konak’a yönlendiren tabelaları takip ederek merkeze ulaşabilirsiniz. Bölgedeki otopark alanlarını kullanarak aracınızı park edebilir, kısa bir yürüyüş ile Ökmen Evi’ne varabilirsiniz.

Adres: Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi Kültür Mahallesi, 312. Sokak No: 15 Konak, İzmir