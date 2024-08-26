"İlk sezaryen operasyonu"

Cemil Topuzlu’nun Nişantaşı’ndaki konakta gerçekleştirdiği bu ilk sezaryen, dönemin tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

ABD kadınları, 104 yıl önce oy kullanma hakkını kazandı! ABD kadınları, 104 yıl önce oy kullanma hakkını kazandı!

Ekran Resmi 2024 08 26 12.03.38

"Gazetelerde dikkat çekici duyuru"

O dönemde gazetelere yansıyan haberde, “işbu kadının karnı yarılarak berhayat bir çocuk alınmış ve vâlidesi de kâmilen şîfa-yâb olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

"Tarihi operasyonun etkileri"

Bu tarihi operasyon, dönemin sağlık ve tıp camiasında büyük bir ilgi uyandırarak sezaryen doğumun önemini vurguladı.

Whatsapp Image 2024 08 26 At 12.05.52

Editör: Sezin Türkyılmaz