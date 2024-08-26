Cemil Topuzlu’nun Nişantaşı’ndaki konakta gerçekleştirdiği bu ilk sezaryen, dönemin tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

"Gazetelerde dikkat çekici duyuru"

O dönemde gazetelere yansıyan haberde, “işbu kadının karnı yarılarak berhayat bir çocuk alınmış ve vâlidesi de kâmilen şîfa-yâb olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

"Tarihi operasyonun etkileri"

Bu tarihi operasyon, dönemin sağlık ve tıp camiasında büyük bir ilgi uyandırarak sezaryen doğumun önemini vurguladı.