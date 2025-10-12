Dünya gümüş piyasasında tarihi bir hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlar, ons başına 50 doların üzerine çıkarak 1980’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Londra merkezli piyasalarda artan talep ve arz sıkışıklığı nedeniyle fiziksel gümüş bulmakta büyük zorluk yaşanıyor.

Gümüş fiyatlarında 45 yılın zirvesi

Gümüş piyasasındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcıların “short squeeze” olarak bilinen kısa pozisyon sıkışmasından kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin 1980’de Hunt kardeşlerin piyasayı manipüle etmeye çalıştığı dönemi hatırlattığını belirtiyor.

Londra’da prim farkı tarihi seviyede

Londra referans fiyatlarının New York piyasasının çok üzerine çıktığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu fark “benzersiz bir prim” oluşturdu. Piyasa derinliği kaybolurken, yatırımcılar açık pozisyonlarını kapatmak için yeterli fiziksel metal bulamıyor.

Uçaklarla gümüş taşınıyor

Arz sıkışıklığı o kadar büyüdü ki, bazı finans kurumları gümüş külçelerini Londra’ya taşımak için özel kargo uçakları kiraladı. Genellikle altın taşımacılığında kullanılan transatlantik uçuşlarda bu kez tonlarca gümüşe yer ayrıldığı bildiriliyor.

100 yıllık sistem alarm veriyor

Yüz yılı aşkın süredir küresel değerli metal ticaretinin merkezi konumundaki Londra’da, büyük bankaların kasaları arasında her gün zırhlı kamyonlarla külçe transferleri yapılıyor. Ancak mevcut arz sıkışıklığı nedeniyle bazı teslimatların geciktiği, sistemin zorlandığı ifade ediliyor.

Uzmanlardan “balon” uyarısı

Ekonomistler, mevcut yükselişin arz-talep dengesinden çok panik alımlarıyla beslendiğini vurguluyor. Bloomberg’e konuşan bir analist, “Fiyatlar şu an piyasa psikolojisiyle yönleniyor. Bu da 1980’deki gibi sert bir düzeltme riskini artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.