Dün Soyer'in belediye bütçesinden sınırsız desteklediği aç kalan medyası yalan yanlış haberlerle Cemil Tugay'a diz çöktürmeye çalıştığını gördük.

Ne yapsanız ilk sene nafile.

Şimdi Sünger Kent Projesi’nin nasıl bir dolandırıcılık örneği olduğunu biraz anlatayım da utanma duygusu olmayan bu arkadaşlar bildikleri doğruları çarpıtıp konuyu nereye getiriyorlar görün.

Sünger Kent Projesi diye bir proje çıkardı bir önceki dönem Tunç Soyer ve başarısız ekibi.

Her binanın çatısından akan yağmur sularını toplama projesi diye lanse edildi.

Belediye karşılasa maliyeti süper bir proje olacaktı ama her zamanki gibi Tunç Soyer'in algı ve birilerine para kazandırma projesiydi bu.

Su deposu satma projesi olan bu sistemde neler oldu?

Binaların çoğuna su depoları getirildi bırakıldı ve o binadan para talep edildi sevgili Soyer yandaşı gazeteci arkadaşlarım.

Ve bu bina yönetimlerine dendi ki;

Çatılarınızdan akan su için kanallar yapın maliyeti yine sizden.

Su depolarının paralarını da konut sahibi ödeyecek.

Ye kürküm ye…

Şimdi soruyorum bütün İzmirliye…

Kaç kişi çatılardan akan yağmur suyu kanalı yapacak tesisatın parasını ödeyecek, kaç kişi su deposu parasını ödeyebilecek?

İzmir konserlerle soyulurken susan medya, binlerce İzmirli olmayan gereksiz kişiler giderayak işe alınırken, kitap fuarı adı altında destekler verilirken susan medya şimdi yazacak bir şey bulamıyor.

İzmir'e zarar verecek projeler iptal ediliyor diye haberleri çarpıtarak veriyor.

Yok kardeşim yok!

Önce gazetecilik yapacaksınız, kadronuzu Basın İlan Kurumu’na tam göstereceksiniz, devleti kandırarak para kazanmayacaksınız ondan sonra sizi ciddiye alacak bu İzmir.

Bir sözüm de Basın İlan Kurumu’na.

Devletin verdiği reklam desteğiyle devlete küfür eden medyayı bir kenara ayırın.

Bakın kadrolarında aktif kaç kişi çalışıyor, dışarıdan kaç kişi çalışıyor gözüküyor?

Daha fazla bu konuları bana açtırmayın diye ekliyorum.

Son 6 aydır kendime düşman arıyorum diyorum aklınızda olsun.