15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılan açıklamalarda, hain darbe girişimine karşı kazanılan zafer ve milletin yazdığı destan vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk milletinin demokrasiyi nasıl savunduğunu dile getirdiler.

Erdoğan: 40 yıllık planı bozup, yeni nesillere zafer armağan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz'un tarihimizin en büyük ihaneti olduğunu belirterek, FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Cambaz'ı bir kez daha şükranla yad ettiğini söyledi. Erdoğan, "40 yıllık planı bozup, yeni nesillere zafer armağan ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimiz unutulmaz bir destan yazdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin büyük bir destan yazdığını belirtti. Yerlikaya, "Türk milleti, tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir millettir. 15 Temmuz gecesi milletimizin dayanışma ruhu bir kez daha kendisini gösterdi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Tarihin en büyük ihanetine bu alçaklar imza attı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay İkinci Başkanı olarak yaşadıklarını anlattı. Güler, "FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatansever silah arkadaşlarımızla birlikte düşman askerine bile yapılmayacak muamelelerle karşılaştık. Bu grup, tarihimizin en büyük ihanetine imza attı" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz gecesinde milletin meydanlara inerek kahramanca mücadele ettiğini söyledi. Tunç, "Milletimiz, o karanlık geceyi aydınlatmayı başardı ve dünyaya bir demokrasi mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğini gösterdi" dedi.

15 Temmuz'un mirası

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. O gece, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş, demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara indi ve hain darbe girişimine karşı durarak zafer kazandı.

FETÖ'nün ihaneti ve mücadelenin önemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan ve gerçekleştirilen darbe girişimi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde nasıl bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bakanların da vurguladığı gibi, 15 Temmuz gecesi yazılan destan, gelecek nesillere bir zafer ve demokrasi dersi olarak miras kaldı.

Demokrasi ve özgürlüklerin savunulması

15 Temmuz'un yıldönümünde yapılan bu açıklamalar, demokrasinin ve özgürlüklerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişle sadece kendi tarihine değil, dünya demokrasi tarihine de önemli bir not düştü.