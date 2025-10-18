ABD ve İngiltere, Kamboçya merkezli Prince Group’un lideri Chen Zhi’ye ait olduğu belirtilen 15 milyar dolarlık Bitcoin varlığına el koydu. Operasyon, zorla çalıştırılan binlerce kişinin yönettiği küresel dolandırıcılık ağını hedef aldı.

ABD ve İngiltere’den dev Bitcoin operasyonu

ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya merkezli dev bir çevrimiçi dolandırıcılık ağını hedef alan tarihin en büyük Bitcoin operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyonda, Kamboçya merkezli Prince Holding Group adlı holdingin kurucusu ve lideri Chen Zhi’ye (Vincent Chen) ait olduğu belirtilen 15 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığına el konuldu.

Her iki ülke, Prince Group’un 146 yöneticisini ve bağlantılı şirketlerini yaptırım listesine aldı.

Zorla çalıştırma ve küresel dolandırıcılık ağı

Savcılara göre, Chen Zhi liderliğindeki ağ, binlerce kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırarak Kamboçya ve Myanmar’daki merkezlerde zorla çalıştırdı.

Bu kişiler, işkence tehdidi altında, dünya genelinde internet üzerinden romantik dolandırıcılıklar, yatırım sahtekârlıkları ve kimlik hırsızlığı gibi faaliyetleri yürütmeye zorlandı.

Soruşturma dosyasında, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerle lüks yatlar, özel jetler ve bir Picasso tablosu dahil milyonlarca dolarlık harcamalar yapıldığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, operasyonu “Güneydoğu Asya’da bugüne kadar yapılan en büyük mali operasyon” olarak tanımladı.

Chen Zhi kimdir?

ABD Adalet Bakanlığı’na göre 38 yaşındaki Chen Zhi, diğer adıyla Vincent Chen, Prince Group’un kurucusu ve başkanı.

Şirket, internet sitesinde faaliyet alanlarını “gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri” olarak tanımlıyor. Ancak ABD makamları, Chen’in kara para aklama ve zorla çalıştırma suçlarından yargılandığını, Kamboçya’daki “sahtekârlık kamplarını” yönettiğini belirtiyor.

Milyarlarca dolarlık Bitcoin ve mülke el konuldu

ABD ve İngiltere yetkilileri, soruşturma kapsamında 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koydu.

Ayrıca Chen Zhi’ye ait olduğu belirlenen Londra’daki mal varlıkları donduruldu.

Bu varlıklar arasında:

Avenue Road’da 12 milyon sterlinlik bir malikane,

Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik bir ofis binası,

Şehir merkezinde birden fazla lüks daire bulunuyor.

FBI Direktörü Kash Patel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birine darbe vurduk”

dedi.

Yaptırım listesinde kimler var?

ABD ve İngiltere, Chen Zhi’nin yanı sıra:

Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da faaliyet gösteren 100’den fazla şirketi,

146 Prince Group yöneticisini

kara listeye aldı.

Bu kişilerin ve şirketlerin tüm uluslararası finansal işlemleri askıya alındı, hesaplarına erişimleri donduruldu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası iş birliğine açık olduğunu belirterek:

“Yasaları ihlal eden bireyleri korumuyoruz. Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğini kabul ettiğimiz anlamına gelmez.”

ifadelerini kullandı.

“Boşluğu başka suç ağları doldurabilir”

Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin, diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde ise on binlerce kişi bu tür dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor.

Uzmanlar, yapılan yaptırımların önemli olduğunu ancak operasyon sonrası boşalan alanın başka suç örgütleri tarafından doldurulabileceği uyarısında bulundu.