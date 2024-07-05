Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı seyahatleri devam ediyor. İki gün önce İngiltere’den dönen Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi için Azerbaycan'a gitti.

Kendisine, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Özel Danışman Gökhan Güler eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’dan hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Biz hep birlikte daha güçlüyüz, aile ile buluşmaya gidiyoruz” dedi.

Tatar, “TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak öncelikli hedefimizdir” ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle katılacağını belirterek, zirvenin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin ilk kez uluslararası bir organizasyona Anayasal adıyla kabul edildiğini vurguladı.

Bunun iki devlet siyasetinin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, devletin de her organizasyonda her kademesiyle temsil edildiğini söyledi. “TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak öncelikli hedefimizdir” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın uzlaşı, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 50 yılı aşkın bir süredir devam eden müzakere sürecinin, neden başarıya ulaşmadığının herkesçe bilindiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Rumlar, kendilerini adanın tek sahibi olarak gören, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetten bir türlü kurtulamadı.

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni anlayışın daha da kök salması için yürütülen siyasetimiz artarak devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Üstel, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek yakın zamanda imzalanan “2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin Üstel, KKTC'de yaşayan halk ve ülkeleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile sık sık bir araya geldiklerini ve projeleri konuştuklarını aktararak, dünkü görüşmede de 5 Haziran'da imzalanan anlaşmada öncelik verilecek alanlar üzerine görüştüklerini ifade etti. Üstel, bu anlaşmanın tarihin “en büyük” protokolü olduğunu ve Türkiye'nin KKTC için 16 milyar liralık bütçe ayırdığını kaydederek, geçmişte 2012'de başlayan "Asrın Projesi"nin 2015'te bittiğini ve KKTC'deki bazı bölgelere su erişimi konusunda adımlar atmaya devam edeceklerini anlattı. Yenilenen Ercan Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla kısa sürede yüzde 45 yolcu artışı olduğunu aktaran Üstel, ülkedeki bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülke ekonomisinin yavaş yavaş daha iyi bir noktaya geldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yurt dışında, Başbakan Ünal Üstel’de Türkiye’de KKTC’nin geleceği yönünde çalışmalarına devam ediyorlar. İngiltere seyahatinde önemli organizasyonlara katılan Tatar Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda sürekli aynı çağrıyı yaptı. Kıbrıs Türk halkının egemen eşit statüsünün kabul edilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğine vurgu yaptı. Tabi ki tüm bu çabaların yanında, Türkiye’nin desteğinin etkileri de çok yakında görülecektir.