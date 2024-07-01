Karatay Belediyesi, kültürel mirasları turizme kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Bu çerçevede, geçmişin izlerini taşıyan ve konaklama imkanı sunan 800 yıllık Obruk Kervansaray Müze Otel, 4 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından resmi bir törenle hizmete açıldı. Otel, Konya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde, Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alıyor ve Selçuklu dönemine ait bu kervansaray, 13 odalı modern bir konaklama deneyimi sunuyor.

Ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı

Restorasyon sürecinde kervansarayın orijinal dokusu korunarak, misafirlerine tarihi bir atmosferde konaklama imkanı sunuluyor. Her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunan otelde, tarihi eserler ve döneme ait objeler sergilenerek, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı da sunulacak.

Konya'nın turizm potansiyeli artacak

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış konuşmasında, Obruk Kervansaray Müze Otel'in restore edilmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarihi yapıyı gelecek nesillere taşımaktan ve bölgenin kültürel mirasını tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Obruk Kervansaray'ın turizmde önemli bir rol üstleneceğini ve Konya'nın kültürel değerlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kervansarayın Konya'nın turizm potansiyelini artıracağını ve şehrin önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti. Projeye destek veren herkese teşekkür eden Altay, bu tür yatırımların şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.