Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922 sabaha karşı verdiği emirle başlamış ve 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu büyük bir zafer elde etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Zafertepe Çalköy'de birliklere verdiği taarruz emri ve bizzat yönettiği Dumlupınar'daki muharebe, Yunan birliklerinin imhasıyla sonuçlanmıştır. Bu zaferin ardından, Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül 1922'de, "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini vermiştir.

26 Ağustos

1071: Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın komutasındaki ordu, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans ordularını yenerek Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı.

1920: ABD'de kadınlar ilk kez oy kullanma hakkını elde etti.

1922: Büyük Taarruz başladı.

1924: Türkiye İş Bankası kuruldu; ilk genel müdürü Celal Bayar oldu.

1932: İzmir Fuarı açıldı ve Türkiye'de ilk yüzme yarışları yapıldı.

1957: Transistörlü radyo piyasaya sürüldü.

1986: Kamerun'da volkanik gölden çıkan gazların karışımı sonucu 1500 kişi hayatını kaybetti.

2015: Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu 200 metre koşucusu Ramil Guliyev oldu.

27 Ağustos

598: Hazreti Ali doğdu.

1389: I. Murat, Kosova Meydan Muharebesi'nde Sırp güçlerini yendi.

1922: Türk ordusu Afyonkarahisar'ı kurtardı.

1925: Mustafa Kemal Paşa, İnebolu Türkocağı'nda "şapka nutkunu" verdi.

1950: BBC, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.

1975: Fenerbahçeli futbolcu ve eski kulüp başkanı Dr. İsmet Uluğ vefat etti.

28 Ağustos

1749: Alman şair Johan Wolfgang Goethe doğdu.

1910: Karadağ, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını ilan etti.

1952: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

1987: Kocatepe Camisi açıldı.

2019: Greta Thunberg, Atlantik Okyanusu'nu geçerek BM İklim Zirvesi'ne katıldı.

29 Ağustos

1521: Türk orduları Belgrad'ı fethetti.

1924: Almanya, Dawes Planı'nı onayladı.

1933: Naziler, toplama kamplarına Yahudileri göndermeye başladı.

2005: Katrina kasırgası ABD'nin güneyini vurdu, 1200 kişi öldü.

30 Ağustos

M.Ö. 30: Eski Mısır'da Kraliçe Kleopatra intihar etti.

1922: Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı.

1937: Van Gölü'nde ilk vapur seferi yapıldı.

2015: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

31 Ağustos

1867: Fransız şair Charles Baudelaire öldü.

1876: V. Murat tahttan indirildi, II. Abdülhamit padişah oldu.

2010: Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Mount Sinanbug Yanardağı faaliyete geçti.