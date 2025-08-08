Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Tarık Akın, partisinin siyasi mücadele anlayışını ve yerelde yürütülen çalışmaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Parti üyelerinin büyük bölümünün siyasetçi değil, Atatürk çizgisindeki vatanseverler olduğunu vurgulayan Akın, "Kararı artık halk verecek, sahada biz değil vatandaş konuşacak" dedi.

“Hedef Odaklı Çalışma Vurgusu”

Tarık Akın, Zafer Partisi’nin klasik siyaset kalıplarının dışına çıkarak hedef odaklı çalıştığını belirtti. Zafer Partisi olarak önümüzdeki süreçte sanayiciden çiftçiye, öğrenciden esnafa kadar toplumun her kesimine ulaşacaklarını aktaran Akın, “Sadece biz ne yapacağız demiyoruz, vatandaşın bizden ne beklediğini kayıt altına alacağız” diye konuştu.

“Milletvekilleri Sahada Olmalı”

Aydın’daki mevcut milletvekillerini eleştiren Akın, özellikle iktidar partisi vekillerinin sahada olmadığını belirtti. “Bir milletvekili ayda bir halkla buluşmalı, köylere inmeli, esnafla konuşmalı. Temsil ettiğin kenti tanımıyorsan, vekillik yapamazsın” dedi.

“Halktan Gelen Talepler Arşivlenecek”

Akın, Zafer Partisi'nin bir sonraki seçimde mecliste temsil edileceğine inandığını ve meclise giren her vekilin kendi ilinde halk toplantıları düzenleyeceğini söyledi. Ayrıca parti olarak yazılı anketler yoluyla halkın sorunlarını dosyalayıp genel merkeze ileteceklerini, bu sayede gerçek sorunların doğrudan halktan öğrenileceğini vurguladı.

“Genel Başkan’ın Tutuklanması Süreci Yavaşlattı”

Genel Başkan Ümit Özdağ’ın hukuksuz şekilde gözaltına alınmasının bazı projelerde gecikmelere yol açtığını ifade eden Akın, buna rağmen ilçe örgütlenmelerinin sürdüğünü ve yakın zamanda mitinglerle sahada daha aktif olacaklarını söyledi.

“Abdullah Öcalan’ın Serbest Bırakma İddialarına Sert Tepki”

Abdullah Öcalan ile ilgili serbest bırakma iddiaları ve yürütülen gizli komisyon süreçlerine de sert tepki gösteren Akın, “Biz bu ülkenin geleceğini masada değil, meydanlarda halkla birlikte kuracağız” diyerek ekledi.