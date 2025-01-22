Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olduğu programda oldukça ilginç bir itirafta bulundu. Astral seyahat deneyimini anlatan Mengüç, yaşadığı olayın detaylarını samimi bir şekilde paylaştı.

"Ben kenardan onları izliyordum"

Mengüç, astral seyahat deneyimini ilk kez 14 yaşındayken yaşadığını ve bir arkadaşının onu bu deneyime davet ettiğini söyledi. Arkadaşının çenesi altına baskı yaparak onu astral seyahate çıkardığını anlatan Mengüç, "Bir anda bir delikten düşüp başka bir yere gittim. Etrafımda atlı süvariler vardı" dedi. Astral seyahat sırasında annesinin onu korumaya çalıştığını anlatan Mengüç, "Annem üstüme kapanmış, beni korumaya çalışıyordu. Ama ben kenardan onları izliyordum" şeklinde konuştu.

"Ben burayı biliyorum"

Tarık Mengüç, yaşadığı bu ilginç deneyimin etkisinden yıllarca çıkamadığını ve ilerleyen yıllarda Kağıthane'ye taşındığında, "Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer" diyerek o bölgeyi tanıdığını fark ettiğini belirtti. Bu açıklamaları, astral seyahatin insanın bilincini farklı boyutlara taşıyan ve pek çok insana ilginç duygular yaşatan bir deneyim olduğunun altını çizdi.