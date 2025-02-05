Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT Haber’de yaptığı açıklamalarda, Hayvancılığa Destek Projesi’ne başvuruların bugün başladığını duyurdu. Proje kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticiler Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesine başvurabilecekler. Başvurular, bir ay süresince açık olacak. Bakan Yumaklı, projeye başvuran üreticilere 270 bin liralık geri ödemesiz destek verileceğini belirtti.

Yumaklı, projeye başvuran bir üreticinin 15 adet hayvan alması durumunda, yıllık bir asgari ücret kadar bakım ve beslenme giderlerinin karşılanacağını ifade etti. Bu destek, üreticilerin hayvancılık sektöründeki maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Finansman desteği

Projeye başvuran genç ve kadın üreticiler için Ziraat Bankası finansman desteği sağlayacak. Banka, projeye başvuranlara 2 yıl ödemesiz ve 3 ila 5 yıl geri ödemeli kredi imkanı sunacak. Bu finansal destek, hayvancılık alanına yatırım yapmak isteyen girişimciler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Ramazan ayında et fiyatlarına müdahale

Ramazan ayında et fiyatlarındaki artışların önüne geçileceğini de belirten Bakan Yumaklı, bu dönemde 40 bin hayvan tedarik edildiğini açıkladı. Fiyat artışlarıyla mücadele edilerek, vatandaşların Ramazan ayında daha uygun fiyatlarla et tüketmesi sağlanacak.