Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen üzüm hasat törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın rekoltesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Törende, çiftçilerle sohbet eden ve bağ makasıyla üzüm hasadı yapan Bakan Yumaklı, iklim koşullarının rekolte üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"Manisa'nın üzüm ihracat potansiyeli yüksek"

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, “İklim şartları, beklediğimiz rekolteyi etkilemiş olabilir, ancak geçtiğimiz yılın rekoltesinden daha kötü değil” dedi. Ayrıca, Manisa'da Sultani çekirdeksiz üzümünün organik üretiminin sembolik olarak başlatıldığını belirtti. Yumaklı, “Manisa'nın üzüm ihracat potansiyeli oldukça yüksek. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılın, geçen yıldan çok farklı olmayacağını, biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Üzüm ihracatı ve üreticilere destek

Yumaklı, Sultaniye üzümünün ihracat potansiyelinin büyük olduğunu ve talebin yüksek olduğunu vurguladı. Üreticilere yönelik olarak, “Tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve bol kazanç diliyorum” dedi. Bakan Yumaklı'ya, çiftçiler tarafından bağ araç ve gereçlerinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Hasat törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ve birçok çiftçi katıldı.