Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Denetimlerini artıran bakanlık, son listesinde tüketicilere sunulan gıda ürünlerinde ciddi hileler yapıldığını ortaya koydu.

16 Ocak 2025 tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, vatandaşın sofralarına sunulan birçok ürünün içeriğinin tümden farklı olduğu anlaşıldı.

En çok tepki çekenler ise kebap ve köfte gibi et ürünlerinde ortaya çıkan mide bulandırıcı hileler oldu.

Adana kebap ve köfte gibi et ürünlerine "kalp" ve "taşlık" karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu sakatatların hijyen standartlarına uygun şekilde işlenmediği takdirde, tüketimde ciddi sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Hangi ürünlerde hile yapıldı?

Açıklanan listede şu gıdalarda hile yapıldığı tespit edildi:

Yağ ürünleri: Ayçiçek yağı ve zeytinyağında tağşiş; zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.

Et ürünleri: Adana kebap ve köftelerde "kalp" ve "taşlık" gibi sakatatlar tespit edildi.

Baharatlar: Toz biberde yabancı madde; kekik ve diğer baharatlarda ise kalıntılar bulundu.

Tatlandırıcılar ve ezmeler: Antep fıstığı ezmesinde boya maddeleri kullanıldı.

Unlu mamuller: Kıymalı börek ve mantıda et yerine sakatat kullanıldı.

Tüketicilere çağrı: Etiketleri kontrol edin

Uzmanlar, tüketicilere aldıkları gıda ürünlerinin etiketlerini dikkatle incelemeleri ve rastladıkları hileli durumları bakanlığa bildirmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık, şikayetlerin "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden iletilebileceğini duyurdu.