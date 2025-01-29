Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda yaptığı denetimlerin sonuçlarını 29 Ocak tarihinde güncelledi. Bakanlık, gıdada hile yapan firmaları ve sağlığı tehdit eden ürünleri açıkladı. Peynir ve tereyağı çeşitlerinde yapılan hileler ise dikkatleri üzerine çekti. Bakanlık, hileli ürünlerin listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaştı.

Peynirde hile tespiti

Listeye göre, 6 peynir markasının paketlerinde yazanlar doğru çıkmadı. Yağ oranları düşük olan peynirlerde yapılan hile, tüketicilerin sağlığını riske atıyor. Listede yer alan peynir markaları şunlar:

Kılınç markalı 1 kiloluk tam yağlı taze kaşar peyniri

Paysüt markalı taze beyaz peynir

Yeşilçay markalı az yağlı taze peynir

Sütlüce markalı tam yağlı beyaz peynir

Ufukbey markalı taze kaşar peyniri

Sürlüce markalı tam yağlı kaşar peyniri

Tereyağında hileli yağlar

Peynirlerin yanı sıra, tereyağlarında da hile tespit edildi. Onur Güntay, Çamoluk ve Karadeniz Akbir markalı tereyağlarında bitkisel yağlar ve süt yağı harici yağlar bulundu. Bu tür hileler, tüketiciler için sağlık riski oluşturabiliyor.

Zeytinyağında tohum yağı

Zeytinyağı denetimlerinde de tohum yağı tespit edildi. 3 zeytinyağı markasının ürünlerinde yapılan hile, Egenatura, Gönül Zeytin ve Zeytinyağları ve Lux Ayvalık markalarına ait.

Pide iç harcındaki şok iddia

Ayrıca, Bideci Tugay adlı işletmenin pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Bu durum, gıda güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünlerinin takibini sürdüreceklerini ve halk sağlığını korumak adına denetimlerin artırılacağını duyurdu.