Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerini sürdürüyor. Antalya ve Ankara'daki denetimlerde, köfte, kıyma ve baklavada tespit edilen uygunsuzluklar kamuoyuna duyuruldu.

Denetimlerin ardından açıklama yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimleri sonuçlandırarak uygunsuz ürünlerle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Uygunsuzluk tespit edilen her ürün, Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yayınlanarak vatandaşların dikkatine sunuluyor.

Antalya'da köftede kalp tespit edildi

Son denetimlerden birinde Antalya Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Dana Köfte Piyaz Salonu’nda köfte içinde kalp tespit edildi. Bu ürün hakkında detaylı incelemelerin ardından, söz konusu köfteye ilişkin uygun olmayan durum tüketicilere bildirildi.

Başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde, Erzincan Et Tavuk Sakatat Pazarı'nda satılan dana kıymada kanatlı eti bulundu. Bakanlık, bu ürünle ilgili olarak bir uyarı yayımlayarak, halkın sağlığını tehdit eden bu tür durumların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdığını belirtti.

Baklavada gıda boyası

Yenimahalle ilçesinde, Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta’da satılan fıstıklı sarı burma baklavada yasaklı gıda boyası tespit edildi. Aynı şekilde, Hacıoğlu Baklava Börek’teki fıstıklı baklavada da aynı hile ortaya çıktı. Bakanlık, bu ürünleri de guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladı.

Bakanlık denetimlerinin devam edeceği vurgulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tespitlerin ardından gıda güvenliği konusundaki çalışmalarına devam edeceğini belirterek, tüketicileri dikkatli olmaya ve düzenli olarak Bakanlığın duyurularını takip etmeye çağırdı.