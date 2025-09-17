TARIMIN DÜNYADAKİ VİTRİNİ AGROEXPO

21. KEZ KITALARI BİR ARAYA GETİRECEK

Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın dört büyük tarım ve hayvancılık fuarından biri olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 03-07 Şubat 2026 tarihleri arasında 21. kez kapılarını açacak. 2025 yılında 112 ülkeden toplam 124.200 ziyaretçiyi ağırlayan AGROEXPO’da bu yıl da katılımcılar 330 bin metre karelik Türkiye’nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir’de ürünlerini sergileyebilecek. Dünya’nın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen AGROEXPO, UFİ (Küresel Fuar Endüstrisi Birliği) tarafından onaylı tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı olma özelliğini de taşıyor.

2026 yılında da dünya tarımının kalbinin atacağı 21. AGROEXPO’da katılımcıları ve ziyaretçileri neler beklediğini Orion Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan ile konuştuk:

AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda Dünya’nın en prestijli buluşma noktalarından biri. İzmir’de 21. Kez düzenlenecek olan fuarımız, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk dört büyük tarım fuarından biri olarak, sektörün geleceğine ciddi anlamda yön veren bir platform olma özelliği taşımaktadır. Bu konum, yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen, yeniliklere açık, dünya tarım ve hayvancılık sektörünü İzmir’de buluşturan yapımızın bir sonucudur.

Her yıl dünyanın birçok yerinden iş insanlarını, yatırımcıları, üreticileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiriyoruz. Bu sayede katılımcılar sadece ticari fırsatlar elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni iş birlikleri kuruyor ve global pazarlarla güçlü bağlar kurma şansı buluyorlar. İzmir’in stratejik konumu, güçlü liman altyapısı ve tarım potansiyeli, fuarımızı uluslararası düzeyde cazip kılan önemli faktörlerden biridir. AGROEXPO, sadece bir fuar değil, bilgi, teknoloji ve ticaretin buluşma noktası ve aynı zamanda tarımın geleceğini şekillendiren bir vizyon platformudur.

Yani özetle AGROEXPO, Türkiye’nin tarım gücünün dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan büyük bir vitrin.

Bu yıl fuarımız, dünyanın dört bir yanından güçlü bir katılımla gerçekleşiyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İran, Almanya ülke katılımlarıyla öne çıkarken; Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İtalya, Nijerya, Çek Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Vietnam, Şili ve Kore Cumhuriyeti’nden de sektörün önde gelen firmaları İzmir’de olacak. Bu çeşitlilik, AGROEXPO’nun yalnızca bölgesel değil, gerçekten küresel ölçekte bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Katılımcılarımız, modern tarım teknolojilerinden hayvancılık çözümlerine kadar en yeni ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulurken, uluslararası ticaretin kapılarını da aralıyorlar.

Bu yıl Dünya’nın birçok ülkesinde bulunan temsilciliklerimiz ile alım heyeti çalışmalarımız büyük bir ivme kazanmakta ve bu uluslararası alım heyeti programlarımız kapsamında farklı ülkelerden iş insanlarını ve yatırımcıları fuarımıza davet ederek, katılımcılarımızı doğrudan hedef pazarlardaki karar vericilerle buluşturuyoruz. Fuar alanımızda oluşturduğumuz özel görüşme bölümleri sayesinde katılımcı firmalar, bire bir iş görüşmeleri yapma ve yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı buluyor.