TBMM Öcalan gerilimi: Pervin Buldan sinirden deliye döndü
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobil ile minibüs çarpıştı

Konya’nın Kadınhanı ilçesi Yaylayaka Mahallesi’nde Polatlı yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada otomobildeki 4 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Saime Koyuncu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Konya’ya sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı, çarpışmanın nedenine dair soruşturmanın sürdüğü bildirildi.