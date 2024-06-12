Bursa Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, mevsimlik çocuk işçilerin Türkiye'nin tarım sektörünün en savunmasız gruplarından biri olduğuna dikkat çekti.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çocuk işçiliğini önlemek amacıyla 2002 yılından bu yana 12 Haziran’ı “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” ilan ettiğini hatırlatan Yenişehir Çevre Platform Sözcüsü Erkan Erdem, “Mevsimlik tarım işçisi çocuklar göç dönemlerinde çok erken yaşta çalışmaya başlıyor. Bu çocuklar eğitim haklarından mahrum kalmamalı. Çünkü çoğu zaman okula geç başlarlar veya hiç başlayamazlar. Onların geleceği, tıpkı ebeveynleri gibi tarım işçiliği ile şekillenir” dedi.

Aileleriyle birlikte çeşitli illere göç eden çocukların güç yaşam koşullarında çalıştığını anlatan Erdem, “Tarımsal emek sektöründe yer alır ve çadır kentlerde, tuvaletin bile lüks olduğu ortamlarda çocukluklarını yaşayamazlar. Çalışmaya gittikleri illerde onları zorluklar beklemektedir” diye konuştu.

Eğitimin, bu çocukların en temel haklarından biri olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Çocuk işgücü ve çocuk emeği, hiçbir şekilde kabul edilemez ve meşrulaştırılamaz. Bu nedenle, mevsimlik tarım işçisi çocuklar için acil ve etkili çözümler üretilmeli, onların da başta eğitim olmak üzere tüm haklara erişimleri sağlanmalıdır." dedi.