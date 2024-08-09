Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 9 Ağustos 2024 Cuma günü için özel indirimler sunmaya devam ediyor. Üreticiye destek olmayı amaçlayan marketler, çeşitli temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. İşte bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri ve fırsatlar.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 9 Ağustos itibarıyla geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunuyor. Özellikle temel gıda ve temizlik ürünleri olan pirinç, nohut, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, zeytin, peynir, atıştırmalık, bebe şampuanı, hazır kuymak ve şarküteri ürünlerinde indirim fırsatları öne çıkıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde İndirimli Ürünler

TK Siyah Ayçekirdeği 500 G 54, 90 TL

TK Sarı Leblebi 300 G 42,90 TLÜlker Çizi Kraker 27,90 TL

Eti From Bisküvi 40 G 5,95 TL

Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi 50 G 9,90 TL

Ülker Hanımeller Asorti Kurabiye 150 G 16,90 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 47,90 TL

Today Focus Caramel Bisküvi 32,90 TL

Çerezza Hüp Mısır 4,45 TL

Nutzz Pozz Mısır Çeşitleri 18,90 TL

Patos Mısır Cipsi 26,90 TL

Cipso Patates Çeşitleri 26,90 TL

Çerezos Ultra Mısır Çeşitleri 26,90 TL

Züber Noutos Fırın Nohut Cipsi 27,90 TL

Elit Dev Rulo Kağıt Havlu 32,90 TL

Elit Peçete 19,90 TL

Unı Baby Bebek Kolonyası 37,90 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 209,90 TL

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 139,90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 108,90 TL

TK Yeşil Mercimek 49,90 TL

Anadolu Nohut 45 TL

Marmarabirlik Hiper Siyah Zeytin 115 TL

TK Bezelye Konservesi 23,50 TL

TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin 59,90 TL

Tukaş Ketçap ve Mayonez 34,90 TL

TK UHT Süt Yarım Yağlı 23,50 TL

TK Tava Yoğurt Tam Yağlı 45 TL