Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, 24-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu duyurdu. Bu dönemde, tüketiciler farklı kategorilerde geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşacak. Elektronik ürünlerden gıda ve içeceklere kadar birçok seçenek, uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öne çıkan ürünler arasında Onvo televizyon, TK patlatmalık mısır, Superfresh pizza ve ördek gibi çeşitli gıda ürünleri dikkat çekiyor. Tarım Kredi Market'in bu katalogu, alışveriş yapmayı sevenler için ekonomik fırsatlar sunarken, yıl sonu alışverişlerinde de avantaj sağlamayı hedefliyor.

Tarım Kredi Market katalog

Onvo televizyon: 4.799 TL

TK patlatmalık mısır: 16,90 TL

Misafir çiğköfte: 69,9 TL

Pakmaya sade krem şanti: 39,75 TL

Tukaş sos çeşitleri: 32,50 TL

Uno pastaban kakaolu 3 kat: 69,95 TL

Pakmaya 10’lu hamur kabartma tozu: 15,75 TL

Pakmaya kakao: 43 TL

TK kornişon turşu: 37,50 TL

TK Anadolu Osmancık pirinç: 49,90 TL

Ördek: 159,90 TL

Superfresh pizza: 159 TL

Superfresh soğan halkası: 75,90 TL