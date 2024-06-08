Tarım Kredi Marketleri, Kurban Bayramı'na özel olarak yüzlerce üründe büyük indirimler yaptı. Bayram alışverişi yapacak milyonlarca vatandaş, Tarım Kredi Marketlerindeki bu fırsatları kaçırmıyor.

Büyük indirimler başladı!

Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirimler arasında öne çıkan ürünler şunlar:

TMO Ayçiçek Yağı 5 Litre: 185 TL

Biber ve Domates Salçası: 69,90 TL

Ülker Ece Çikolata: 159,90 TL

Mehtap Granit Wok Tava: 259,90 TL

Rooc Titanyum Şef Bıçak: 79,90 TL

Elidor Şampuan: 99,90 TL

Dana Kıyma: 147,60 TL

TK Parmak Sucuk: 149,90 TL

Bütün Donuk Piliç: 89,90 TL

Bayrama özel indirim fırsatlarını kaçırmayın!

Tarım Kredi Marketleri'nin bayrama özel sunduğu bu cazip indirimler, alışveriş listenizdeki birçok ürünü çok daha uygun fiyata almanızı sağlayacak. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen en yakın Tarım Kredi Market'e uğrayın.