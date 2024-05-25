Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25 Mayıs’ta başlayan büyük indirim çılgınlığıyla alışveriş yapmak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatları oldukça düşürerek vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Tarım Kredi Marketleri, peynir çeşitleri, kıyma, tavuk, tereyağı, kurubaklayat gibi birçok üründe büyük indirimlerle müşterilerine avantajlar sunuyor. Ayrıca sosis, kağıt havlu gibi ürünlerde de cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Özellikle 1 litrelik ayçiçek yağı ile birlikte sunulan 5 kg un paketinin fiyatı dikkat çekiyor.

İndirimler ve Fiyatlar:

- Dana Eti Kıyma: Sadece 147,60 TL!

- Sıvı Sabun Çeşitleri: Sadece 23,90 TL’ye!

- Fındık Ezmesi: Sadece 94,90 TL!

- Satır Köfte: Sadece 184,90 TL’ye!

- Dana Kokteyl Sosis: Sadece 62,90 TL!

- But Pirzola: Sadece 132,50 TL’ye!

- Elit Karton Bardak: Sadece 12,90 TL’ye!

- Beyaz Peynir: Sadece 129 TL’ye!

- Ayçiçekyağı + Un: Sadece 109,90 TL’ye!

- Kırmızı Mercimek: Sadece 26,90 TL’ye!

- Nohut: Sadece 39,90 TL’ye!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim 7 Haziran'a kadar devam edecek.