Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95 artış gösterdi. Geçen yılın aralık ayına göre artış yüzde 21,91 olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,49 artış kaydedildi.

Sektörel değişimler

Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler bir önceki aya göre yüzde 1,99 artış gerçekleşti. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetler bir önceki aya göre yüzde 0,59 artış kaydedildi. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetler bir önceki aya göre yüzde 2,17 artış görüldü.

Ana gruplardaki değişimler

Tek yıllık bitkisel ürünler bir önceki aya göre yüzde 9,72 artış gerçekleşti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler bir önceki aya göre yüzde 0,01 artış kaydedildi. Çok yıllık bitkisel ürünler bir önceki aya göre yüzde 4,23 azalış görüldü.

Yıllık değişim gösteren alt gruplar

Canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8,3 artış gösterdi. Tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlarda yüzde 31,69 artış kaydedildi. Lifli bitkiler yüzde 33,61 artış gösterdi.

Daha yüksek değişim gösteren alt gruplar

Yağlı meyveler yüzde 156,24 artış gösterdi. Diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 87,13 artış yaşadı.

Aylık değişim gösteren alt gruplar

Yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde -22,7 düşüş yaşadı. Tropikal ve subtropikal meyveler yüzde -14,44 düşüş gerçekleşti.

Daha yüksek değişim gösteren alt gruplar

Sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular yüzde 17,52 artış yaşadı. Diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler: yüzde 4,3 artış kaydetti.