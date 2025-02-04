Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Progen Ana Sponsorluğunda düzenlenen 20. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türkiye’nin en modern fuar alanı Fuar İzmir’de 20. defa kapılarını İzmir Fuar’da açtı. 2024 yılında 88 ülkeden toplam 108 bin 512 ziyaretçiyi ağırlayan AGROEXPO’da bu yıl da katılımcılar, 330 bin metre karelik Türkiye’nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir’de 17 ayrı holde ürünlerini sergileyecek. Dünya’nın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen AGROEXPO, UFİ (Küresel Fuar Endüstrisi Birliği) tarafından onaylı tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı olma özelliğini de taşıyor. Çekya, İran, Çin, Macaristan, Estonya’nın stantlı ülke katılımlarının olduğu fuara, 90’a yakın ülkeden binin üzerinde marka katılımı sağlayacak. 5 gün boyunca yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan AGROEXPO’da düzenlenecek ikili görüşmeler ile milyarlarca dolar iş hacmi gerçekleşmesi hedefleniyor. Oluşacak iş hacmi ile Türk ekonomisine ve tarım sektörüne büyük katkı sağlanacak.

Bu organizasyona katılanlar arasında Sudan Tarım ve Hayvancılık Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, iş insanları, tarım sektörünün öncü temsilcileri katıldı.

49 bin üreticiye büyük destek

İzBB Başkanı Tugay, “Önümüzdeki yıllarda elimizden geldiğini yapacağız. Çok zor olan bir organizasyonları bugün 20’sini yapmak büyük başarı. 90’dan fazla ülke binden fazla şirketin katılacağı beklenen bir fuar. Bir tarafta gıda krizi, ülkenin kalkınması, güncel tarım teknolojisi takip edilmesi, girişimcilik ve tanıtımı açısında çok kıymetki bir fuar. İzbb adına da tekrar düşmek istemem. Bizler, Türkiye’de hayvansal üretimde ikinci sırada, bitkisel üretimde ise 3. Sırada izmir yeni kurulan tarıma dayalı organize sanayide ise şehrimizin kalkınmasında önemli bir yol olacaktır. Bu girişimleri destekleyip yanlarında olacağız. Aynı zamanda ticaret borsamızın tarım e teknoloji merkezi girişimini de kıymetli buluyorum. Üzerimize düşen katkıyı da vereceğiz. İzmir’in tüm kurumlarıyla ve tarıma destek vermesi, arımda doğru çalışmaların yapılması için emek verilmesi gerekiyor. Uzun yıllardır İzbb ise tarımda kooperatifler üzerinden. Veya yerleşim yerleri olarak elinden gelen desteği veriyor. 49 bin üreticiye 250 milyon lira destek verdik. Hayvansal gibi ürünlerde tedarikleri yaptık ve ürün desteği verdik. İzmir’de önemli miktarda site üretimi var. Ve bu konuda desteğimizi arttırıp geliştirmeyi sağlayacağız. Tarımsal ürünlerin lansmanında bizler de katkı vermek istiyoruz. Bir planlamaya ihtiyacı var. Ama ayrıca şunu da belirtelim ki toprağın verimli olması da çok önem aşıyor. Çok değerli topraklarına sahi olan şehrimizin toprağını da korumak lazım. Şehrimizin organik yataklarını da dönüştü tarım alanlarını da toprağın içeriğini artırmak gerekiyor. Bu konuda iş birliği yapmalıyız” dedi.

Fuar İzmir’e ulaşım ve otel desteği

Başkan Tugay, Fuar İzmir’e ulaşım ve otel desteğiyle güçlendireceğini belirterek “Su ihtiyacını da gidermek için daha dikkatli kullanımında İZSU ve İzBB’nin önemli adımları var. Bunların da tarıma dönük olmasında faydalar sağlayacağız. Sorunlu olduğumuz bak bölgeler oluyor. Bunları da dikkatle takip edip çözümler için çabalarımızı gösteriyoruz. Güzel bir fuardayız, önümüzdeki yıllarda ise birkaç yılda hemen karşıdaki bir otel inşasında kongre merkeziyle birlikte bu otel ve kongre merkezi de fuarı güçlendirecek. Katılımcılara hizmet veren önemli bir yer olacak. Gün onayı için çaba gösterdiğimizi önemli konuda buca metrosudur. Bu da yakın vadede gerçekleşecek. Bir metro ulaşımı da buraya sağlayacağız ve İzmir Fuarı’nın güçlenmesini sağlayacak” dedi.

‘Ne kadar iddiaları olacağımızı görecekler’

Orion Fuarcılık A.Ş. Başkanı Fatih Tan, yaptığı konuşmada “1993 ılındaki tarım fuarı ülkede ilk oldu. O gün bu organizasyon için çok gururluyduk. O günkü koşullarında tr2nin en büyük fuarını düzenliyoruz ve ilk olarak 3 bin metrekarelik alandı. Bugünkü mayayı da o gün hazırladık. Bu 20 yılda ise nereye gidebileceğimizi gördük. Türk insanı, arzu ettiği sürece her şeyi başarır. Büyük şehir beldiye başkanlarımızın da önem vermesiyle Türkiye’’nin ne modern ve en muhteşem fuar binasını ortaya çıkardılar. Tarım sevdalısı olan bir kentiz. Bu kente yakışan liderlerin olması da önem taşıyor. Belediye başkanımız da bir sevdalısıdır. Fuarımızla ilgili olarak yaklaşık olarak düzenleyeceğim alanda 90’ı aşkın ülkeleri görmüş olacağız. Bine aşkın markayla da dünya çapında ne kadar iddialı olduğumuzu da göreceğiz. İzbb belediyesine de her şeyi söyleyebiliriz, muhteşem bir davranıştır. Tr’de biz fuarlar kenti olduk diyerek Atatürk’ümüzün önünde sayıyla eğilmemizi sağlayan binadır Fuar İzmir” ifadelerini ekledi.

‘Şampiyonluk olduk’

Jak Eskinazi “Türkiye, 2024 yılında 36 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege İhracatçı Birlikleri 7,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. Tarım ambarı Ege Bölgesi olarak 2024 yılında da liderliğimizi koruduk. 2025 yılında da bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz. Ege Bölgesi olarak kuru meyve, mamul, zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, baharat, tütün, odundışı orman ürünlerinde, organik üretimde güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa’da tarımsal gayrisafi milli hasılada birinciyiz, dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Avrupa’nın ve dünyanın sağlıklı ürün tedarikçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlikte koordinatör birliğiz. Biz EİB olarak pestisit ile mücadeleden gıda kayıplarını önlemeye kadar birçok projeye yatırım yapıyoruz. Üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimin benimsenmesi için eğitim programları düzenliyoruz. Hem sanayi sektörlerimizle hem tarım sektörlerimizle sürdürülebilirlik odaklı URGE projelerimiz 150’ye yakın firmamızın katılımı ile başarılı bir şekilde ilerliyor. Hedeflerimize ulaşabilmek için yüksek teknolojili yatırımlarda, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Üretimde devlet teşvikleri oldukça önem arz ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2018 yılında başlattığımız “Turkish Tastes” Turquality Projesi ile ABD’ye gıda ihracatımızı 5 milyar dolara artırmak için çalışıyoruz” dedi.

‘ABD ihracatı yüzde 100 arttı’

Başkan Eskinazi, “ABD’de ihracatın yüzde 100 oranında arttığına dikkati çekerek şunları ekledi: “5 yıllık dönemde ABD’ye gıda ihracatında yüzde 100 artış kaydettik. TURQUALITY Projemizin önümüzdeki süreçte ABD’ye gıda ihracatımızı daha da hızlı artıracağına inanıyoruz. Turkish Tastes ile Türk mutfağı ABD’deki üniversitelerde ders olarak okutulurken ABD’li şefler Türk mutfağını öğrenerek mezun oluyor. Amerikalı şefler Türk ürünlerini kullanıyor. ABD’de iki, Çin’de, Japonya’da, Almanya’da olmak üzere 5 gıda fuarının milli katılım organizasyonunu yaptık bunu Avustralya ile 6’ya çıkarmak için çalışıyoruz. 2025 yılında Fine Food Australia Fuarı’na 8-11 Eylül 2025 tarihlerinde ilk kez milli katılım organizasyonu yapacağız. Gıda sektörel ticaret heyetlerimizde de şu an Körfez ülkelerini hedefliyoruz. Dikili, Kınık, Bergama, Ödemiş olmak üzere 4 Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgemiz ile 2028 yılında 10 milyar dolara ulaşabiliriz.”

Tarımda yapay zeka

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarım ve hayvancılıkta önem taşındığımız şey ise bunun sürdürebilir olmasıdır. Dünya’da yaşanan savaşlar ve salgınlar hızlı değişimle belirsiz belirsizliklere yol açıyor. Arık sektörü üzerinde ise belirsizlik bulunan büyük bir sektör. Akıllı tarım dünyasında son derece hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Kovid’le yeni bir dönem başladı. 1.9 milyar olan nüfus bugün 8 milyar oldu. Küresel gıdada ise bu paralelede artması beklemek kaçınılmaz oluyor. Ülkeleri TARIMDA kendilerine yetebilmeyi de stratejik olarak belirliyor. Bugünden Yapay zeka, dron ve uydu, coğrafi bilgi sistemi de tarımın geleceğine şekil veren teknolojiler arasında yer alıyor. Bu yüz yılda tarım ve hayvancılığın büyük bir sektöre girmesini istiyorsak payın yüzde 10’un üzerinde olması gerekiyor. Türk tarımını güçlü bir kimliğe kavuştururuz umarım. Bu alanda bilgi ve beceriye de sahibiz. Hedefimiz için yurt içi ve yurt dışı fuarı da önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.

‘İzmir 1.7 milyon ton süt üretiyor’

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “İzmir bir fuarlar kenti ve bugüne kadar da tarım alanındaki yapılan etkinlikler de kendi adıma her zaman söz edilmesine vesile olmaya çalıştık. Sanayi ve turizm kenti olarak düşünülse de 1.7 milyon ton süt üreten şehirlerin başında geliyor. Bu fuarların hayvancılığın gelceğine ışık tutacağı, sektörün tanıtıldığı ve fırsatların da değerlendirildiği, üreticilerin ise yeniliklerle buluştuğu önemli bir organizasyondur. Teknolojik donanımların öne çıktığı AgroExpo’nun sunduğu imkanlar da öne çıkıyor. Tarımsal üretim projeler şehirleri olarak yürütülmesi de bakanlığımızın en önemli projelerden bir tanesi. Suyun merkezde olduğu ve sözleşmeli, planlı üretimin hayata geçtiğini de kısa sürede göreceksiniz. Üreticilerimizin küresel tarımdaki rekabet gücünü artıracak şehirlerle buluşmasını sağlayacak ve ortak hedeflerine de birlikte ulaşmayı sağlayacak” şeklinde ifade etti.