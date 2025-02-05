Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük tarım fuarından biri olarak kabul edilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 04-08 Şubat 2025 tarihleri arasında İzmir’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 20. yılını kutlayan fuar, dünyanın dört bir yanından önemli üreticiler ve sektörel firmaları bir araya getiriyor.

Fuar İzmir’de tarımın kalbi atıyor

Bu yılki etkinlik, dünya tarım ve hayvancılık sektörlerinin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Agroexpo, yerli ve yabancı traktör üreticilerinden tarım ve hayvancılık firmalarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesiyle Fuar İzmir’de organize ediliyor. Katılımcılar, tarımda son yenilikleri, makineleri, ürünleri ve teknolojileri sergileyerek sektördeki en yeni gelişmeleri paylaşma fırsatı buluyor.

İzmir tarımda liderlik konumunda

Açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in tarım sektöründeki önemine dikkat çekti. Tugay, “İzmir, Türkiye’de hayvansal tarımda ikinci, bitkisel tarımda ise üçüncü sırada yer alıyor. Yeni kurulan tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ile tarım sektöründe önemli bir sıçrama yaşayacağız” dedi. Başkan Tugay, İzmir’in tarımda sürdürülebilir gelişimin sağlanması için tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Seferihisar Belediyesi tarıma yön veriyor

Seferihisar Belediyesi, Agroexpo 2025’te yerini alarak ziyaretçilerini mandalina kurusu, zeytinyağı, yerli tohum bankası ve diğer yerel ürünlerle tanıştırıyor. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, fuar açılışında yaptığı konuşmada, Seferihisar’ı tarımda bir dünya markası yapmak için üretmeye devam edeceklerini vurguladı. “Hedefimiz, herkesin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve yerelden kalkınmayı teşvik etmektir” dedi.

Agroexpo 2025’te neler bekliyor?

Agroexpo 2025, sadece tarım sektörü profesyonelleri için değil, aynı zamanda çiftçiler ve tarımla ilgilenen herkes için büyük bir fırsat sunuyor. Fuar süresince tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, tohumlar, gübreler ve organik ürünler gibi geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.