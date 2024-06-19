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Bakan Yumaklı, Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Devam eden Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen ve Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgi alan Yumaklı, daha sonra yangın bölgesine gitti.

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