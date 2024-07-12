KIRIKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, beraberinde Vali Mehmet Makas ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir süre İl Müdürü Fatih Ateş ile görüşen Yumaklı, öğle yemeğinde de personelle bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, basına kapalı programda Milletvekili Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililerle görüştü.