Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardığını açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çeşitli tarımsal destekleme ödemelerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Destekleme ödemelerinin detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, destekleme ödemeleri şu alanlarda gerçekleşti:

Toplam ödeme: 64 milyon 910 bin 785 lira

Bu ödeme, hububat ve baklagil üreticilerine, ayrıca dane mısır üreticilerine yönelik destek sağlamak amacıyla yapıldı.

Toplam ödeme: 35 milyon 791 bin 503 lira

Kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek amacıyla verilen bu ödeme, kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Toplam ödeme: 17 milyon 120 bin lira

Düve alımı için verilen bu destek, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin hayvan varlıklarını artırmalarına ve sektördeki üretim kapasitesini yükseltmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Toplam ödeme: 1 milyon 106 bin 112 lira

Yağlı tohumlu bitki üreticilerine yönelik bu destek, üreticilerin yağlı tohumlu bitki üretimini artırmayı ve bu alandaki üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Toplam ödeme: 177 bin 600 lira

Toprak analizleri için verilen bu destek, üreticilerin toprak verimliliğini artırmak ve daha bilinçli tarım yapmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Üretimi artırmak ve tarım sektörünü desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık" ifadelerine yer verdi.