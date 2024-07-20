Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardığını açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çeşitli tarımsal destekleme ödemelerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Destekleme ödemelerinin detayları
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, destekleme ödemeleri şu alanlarda gerçekleşti:
Hububat-baklagil ve dane mısır desteği
Toplam ödeme: 64 milyon 910 bin 785 lira
Bu ödeme, hububat ve baklagil üreticilerine, ayrıca dane mısır üreticilerine yönelik destek sağlamak amacıyla yapıldı.
Kırsal kalkınma yatırım desteği
Toplam ödeme: 35 milyon 791 bin 503 lira
Kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek amacıyla verilen bu ödeme, kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.
Düve alım desteği
Toplam ödeme: 17 milyon 120 bin lira
Düve alımı için verilen bu destek, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin hayvan varlıklarını artırmalarına ve sektördeki üretim kapasitesini yükseltmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Yağlı tohumlu bitkiler desteği
Toplam ödeme: 1 milyon 106 bin 112 lira
Yağlı tohumlu bitki üreticilerine yönelik bu destek, üreticilerin yağlı tohumlu bitki üretimini artırmayı ve bu alandaki üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Toprak analizi desteği
Toplam ödeme: 177 bin 600 lira
Toprak analizleri için verilen bu destek, üreticilerin toprak verimliliğini artırmak ve daha bilinçli tarım yapmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Bakanlıktan açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Üretimi artırmak ve tarım sektörünü desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık" ifadelerine yer verdi.