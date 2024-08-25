Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, yeni hayvancılık desteklemeleri programı kapsamında İzmir'in Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Programın, üretimde verimliliği artırmayı ve pazarlama risklerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

İzmir'de üreticilerle verimli toplantılar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, beraberinde Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte İzmir'in Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde "Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Programı" kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katıldı. Toplantılarda, hayvancılık sektörünün güncel durumu, sorunları ve yeni destekleme programının detayları ele alındı.

Üreticilere sözleşmeli üretim güvencesi

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gümen, toplantılarda yaptığı konuşmalarda, sözleşmeli üretimin üreticilere pazarlama güvence sağladığını ve riskleri azalttığını vurguladı. Gümen, “Sözleşmeli üretim modeli, üreticilere pazarlama risklerini minimize etme imkânı sunuyor. Bu model sayesinde üreticiler ürünlerini daha güvenli bir şekilde pazarlayabiliyor ve ekonomik dalgalanmalardan daha az etkileniyorlar” dedi.

Yeni destekleme programı

Toplantılarda, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik yeni destekleme programının detaylarını katılımcılarla paylaştı. Programın, verimli ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçladığı ve belirlenen kriterlere uyan işletmelere daha yüksek destekler sağlanacağı belirtildi. Gümen, "Yeni Hayvancılık Desteklemeleri ile kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekler verilecek. Bu da üretimde kalite ve verimi artıracak, özellikle belirli bölgelerdeki üretimi teşvik ederek maliyetleri düşürecek ve kaliteyi yükseltecek" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli üretim modeli

Yeni destekleme programının bir diğer önemli unsuru ise üretim planlaması ve sözleşmeli üretim modelinin teşvik edilmesi. Gümen, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretim planlamasıyla hem üreticinin hem de tüketicinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak için çalışıyoruz. Üretim planlaması sayesinde üreticimiz, ürününü hak ettiği değerde pazara sunabilecek” diye konuştu.

Kadınlar ve gençlere pozitif ayrımcılık

Yeni destekleme programında, kadınlar ve gençler gibi belirli gruplara yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının da yer aldığı açıklandı. Gümen, “Aile işletmeleri, kadınlar ve gençler bu programda pozitif ayrımcılık politikaları ile desteklenecek. Bu, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve sosyal açıdan adil bir dağılımı sağlamaya yönelik önemli bir adım” dedi.

Hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi

Toplantıların ardından Prof. Dr. Ahmet Gümen ve beraberindeki heyet, İzmir'deki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Bu ziyaretler sırasında, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin durumu ve geleceğe yönelik beklentiler de ele alındı. Gümen, üreticilerin sorunlarına çözüm bulmak için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.