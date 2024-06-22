Tarım ve Orman Bakanlığı, tarlalarda su tüketimini düşürerek israfı önleyen ve tarımsal verimliliği artıran sulama otomasyonu yatırımlarını ülke geneline yaymak için çalışma yürütüyor. Bakan İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) sulama alt yapısı uygun olan bölgeleri tespit ederek yapay zeka destekli sulama otomasyonu çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Bakanlık bünyesindeki DSİ Genel Müdürlüğü, tarlalarda su tüketimini düşürerek israfı önleyen, bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayan ve tarımsal üretim verimliliğini artıran sulama otomasyonu çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyor.

Yapay zekâ destekli otomasyon çalışmaları kapsamında; toprak nem sensörleri, hava durumu istasyonları ve bitki ölçüm cihazları gibi sensörler sayesinde tarım arazilerindeki nem düzeyi, hava koşulları ve bitkilerin durumu gibi önemli veriler toplanıyor. Elde edilen veriler bulut tabanlı platformlarda işlenerek çiftçilere gerçek zamanlı sulama imkânı sunuyor. Böylece çiftçiler bitkilerin sulama gereksinimlerine ilişkin daha hassas bilgileri sağlıyor ve su kaynaklarını israf etmeden verimli bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca ürün veriminde de artış yaşanıyor.

PROJE FARKLI İLLERDE UYGULAMAYA KOYULDU

DSİ Genel Müdürlüğü, birçok avantajı beraberinde getiren sulamada otomasyon çalışmaları kapsamında Adana İmamoğlu Sulaması 4. Kısıma 3 bin 333 hektar, Afyonkarahisar- Çay- Selevir Sulamasında 410 hektar, Afyonkarahisar Çobanlar- Seyitler Sulamasında 250 hektar ve Denizli Hasanbeyler Göleti Sulamasında 212 hektar alana ait projelerde otomasyon sistemlerini tamamlayarak işletmeye aldı. Ayrıca 58 bin 832 adet sayaç, sulama otomasyonunu desteklemek için kullanılmaya başlandı.

2024 yılı içinde otomasyon şartnamesi hazırlama çalışmalarına başlayan DSİ Genel Müdürlüğü, yürürlüğe girecek şartnameye göre otomasyona geçilecek projeleri belirleyecek.

Türkiye'de su tasarrufu için yapısal tedbir çalışmaları kapsamında sulama otomasyonu uygulamalarını hayata geçiren DSİ, kapalı sistem sulama alanlarında ön yüklemeli sayaç kurulumu ve hacim esaslı ücretlendirmenin yaygınlaştırılması gibi faaliyetleri de yürütüyor.

YUMAKLI: “SUYU TASARRUFLU VE VERİMLİ KULLANMAK ELZEMDİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu bir dönemde DSİ'nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

“Suyun olduğu yerde hayat var. Suyun olduğu yerde bereket var. Suyun olduğu yerde medeniyet var. Bu sebeple DSİ yatırımlarının aratarak devamı, kapımıza kadar gelen küresel iklim değişikliği ile mücadele adına elzemdir." ifadelerini kullanan Yumaklı, suyu verimli ve tasarruflu kullanmanın önemine işaret etti.

Bakan Yumaklı, DSİ'nin büyük su yatırımları yaptığının altını çizerek, tarımsal sulamanın verimli ve etkin yapılması için kurum tarafından büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Sulamada otomasyonunun su kullanımında tasarruf ve verimde artış sağladığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

“DSİ Genel Müdürlüğümüz, sulamada otomasyon için uzun yıllardır çalışıyor. 2023 yılından bu yana da sulama alt yapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde bir otomasyon çalışması yapılması yönünde gayretimiz sürüyor. Otomasyon uygulamasının küçük bir sulama tesisinde ya da sulama tesisinin bir kısmında yapılabileceği göz önünde bulundurularak bölge müdürlüklerimizin sorumluluk alanında yer alan işletmede olan kapalı sulama tesislerinden otomasyon uygulaması yapılabilecek sulamaların tespiti üzerinde çalışılmaktadır. Sulama otomasyonunun ülke geneline yayılması için planlamalarımıza devam ediyoruz."

SUDAN YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLAYAN OTOMASYON SİSTEMİNİN FAYDALARI

Sulamalarda yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağlayan otomasyon sisteminin avantajları şöyle sıralanıyor:

• Otomatik sulama sistemi sayesinde istenilen zaman ve sürelerde sulama yapılması sağlanır.

• Sulama zamanı olarak güneş ışınlarının etkisini azalttığı anlarda suyun buharlaşmadan toprağa işlemesi sağlanır.

• Herhangi bir personel yardımına ihtiyaç duyulmadan profesyonel malzemelerle sistematik şekilde sulama işlemleri otomatik olarak yerine getirilir.

• Gereksiz su kullanımını engeller, su kullanımını optimize ederek su maliyetlerini azaltır. Su tasarrufu, yer altı su kaynaklarının korunmasına ve sulama kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

• Gereksiz enerji kullanımı engellenir.

• Otomatik sulama ile sistemde bulunan pompa, boru vb. ekipmanlar korunur.

• Patlak, aşırı basınç, kayıp ve kaçak durumlarının önüne geçilir.

• Bitkiye ihtiyaç duyduğu kadar su verilir.

• Otomatik sulama sistemleri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarını ve sıklığını hassas bir şekilde sağlayarak bitki stresini azaltır ve verimi artırır.

• İşçilik maliyetini azaltır. Manuel sulama işlemlerinden kaynaklanan zaman kaybını ortadan kaldırır. Bu, çiftçilere ve tarım işletmelerine zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanma imkânı sağlar.

• Bitki ve ürün kaybını ortadan kaldırır.

• Sulama sistemindeki olası problemler ve bilgilendirmeler sisteme tanımlanan telefon numaralarına SMS olarak bildirildiğinden olumsuzluklara en kısa zamanda önlem alınır.

• Çeşitli tarım alanları ve bitki türleri için esnek çözümler sunar. Farklı ihtiyaçlara ve koşullara göre sulama programları kolayca ayarlanabilir.