29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025-2027 yılları Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler kapsamında yapılan yeni destekleme modeli, Buldan’da düzenlenen bir toplantı ile üreticilere tanıtıldı. Ayrıca, 14 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Tarımsal Üretim Planlaması da gündemdeydi. Toplantıya, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Buldan İlçe Müdürü Serdal Uğur, Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üreticiler katılım sağladı.

Yeni destekleme modeli

Toplantıda sunum yapan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, yeni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlamasının detaylarını paylaştı. Çınar, yeni modelle birlikte 13 stratejik ürün ve yem bitkileri grubunun destekleme oranlarının artırıldığını belirtti. Çınar, "Mazot ve gübre desteği kaldırılmadı, aksine artırıldı. Hayvancılık desteklemeleri de genişletildi" diyerek üreticilerin yanlış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Çiftçilerin belirlenen planlama çerçevesinde üretim yapmaları halinde daha fazla destekleme alacaklarını açıklayan Şakir Çınar, sosyal medyada dolaşan yanıltıcı haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Çınar, "Üreticilerimizin doğru bilgiye ulaşması çok önemli" dedi.

Tarımsal sürdürülebilirlik ve destekler

Toplantının bir diğer önemli ismi olan Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, yeni destekleme modelinin tarımsal üretimi daha sürdürülebilir hale getireceğini belirtti. Erdoğan, "Bu model, doğru ürün seçimi ve üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik. Tarımda Yeni Dönem mottosuyla başlatılan bu çalışmaların, ülkemizin tarım sektöründe rekabetçi gücünü yükseltmeyi amaçladığını düşünüyoruz. İl Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda, stratejik ürünlerin önemi ve bu ürünlere verilen destekler detaylıca ele alınırken, Buldan'da tarımsal üretimin planlama dahilinde nasıl şekilleneceği konusunda üreticiler bilgilendirildi.

Destekler artarak devam edecek

Toplantı sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her zaman üreticilerin yanında olduğunun altı çizildi. İl Müdürü Şakir Çınar, “Üreticilerimizle el ele vererek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz. Üretimi desteklemek ve üreticilerimizin yanında olmak en büyük görevimiz” diye konuştu.