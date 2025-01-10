Ege Üniversitesi, tarım eğitimine olan katkıları ve sektörün geleceğini şekillendiren yeni yaklaşımlar üzerine önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Tarım Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, tarım sektörünün geleceği, sürdürülebilir uygulamalar ve teknolojinin rolü tartışıldı. EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Can Paylan ve İzmir Tarım İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılara tarım eğitiminin önemini bir kez daha hatırlattı.

Tarım eğitimi geleceğin sürdürülebilir dünyası için kritik

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İsmail Can Paylan, tarımın sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, Türkiye’de tarım eğitiminin 179 yıldır büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sürdürülebilir tarım uygulamalarına, su yönetimine ve akıllı tarım teknolojilerine yapılan yatırımların sektör için büyük faydalar sağladığını vurgulayan Paylan, “Tarım eğitimi, tarımsal üretim verimliliği artırmak ve çevre dostu yöntemlerle sektörü geliştirmek için büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

Tarımın yenilikçi yüzü: Teknolojinin rolü

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Dr. Fatih Kılıç, tarımda teknoloji kullanımının hızla arttığını ve modern sulama teknikleri, drone teknolojileri, yapay zeka gibi araçların tarımı daha verimli hale getirdiğini ifade etti. “Tarımda su kaynaklarının etkin kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik, en önemli konulardan biri haline geldi. Su tasarrufu, üretimi artırırken çevresel dengeyi de koruyor” diye konuşan Kılıç, eğitimlerin bu dönüşümü sağlayacak genç nesiller yetiştirmede büyük önem taşıdığını belirtti.

Sektöre yönelik yeni destekleme modelleri

Dr. Fatih Kılıç, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni destekleme modelleri hakkında bilgi verdi. Bitkisel üretim ve hayvancılık alanında üreticilere sağlanan teşvikler, organik tarım ve sürdürülebilir uygulamalarla desteklenen projeler, sektörde verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Ege Üniversitesi Tarım Bayramı etkinliği sonunda anı plaketi

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. İsmail Can Paylan ve Doç. Dr. Gülsüm Öztürk, Dr. Fatih Kılıç’a katkılarından dolayı plaket ve çiçek takdim etti. Katılımcılar, tarım eğitiminin önemini ve tarım sektörünün geleceğini ele alan etkinlikten büyük bir ilgiyle faydalandılar.