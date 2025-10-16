Urla Eski Tamirhane Binası'nda gerçekleşen etkinliğe, Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşar Yücel, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kadın çiftçiler katıldı.

Etkinlik, Toprak Ana Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Nezih Özdemir ile Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan konuşmasında, Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü'nün 2025 bildirgesinde yer alan 'Kırsaldaki kadınlar, dirençli bir geleceği inşa eden öncülerdir' ifadesini hatırlatarak, bu gerçeğe rağmen dünya genelinde tarımsal işletmelerin yalnızca %20'sinin kadınlar adına kayıtlı olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılının Uluslararası Kadın Çiftçi yılı ilan edildiğini belirten Başkan Balkan konuşmasında 'Kadın çiftçiler yalnızca üretimin değil; direncin, adaletin ve geleceğin de omurgasıdır. Toprakla kurdukları bağ, gıda güvenliğinin, biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir. Bu nedenle, kadın çiftçilerin emeği görünür kılınmadan, eşit fırsatlar sağlanmadan, dayanıklı bir gelecek kurulamaz. Biz de Urla'da, bu küresel çağrının yerel karşılığını büyütmek için çalışıyoruz. Kadın üreticilerimizin toprakla bağını güçlendiren, kooperatifleri destekleyen, eğitim ve pazarlama olanaklarını artıran her adım, bu büyük küresel dayanışmanın bir parçasıdır' ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından, kadın çiftçilerin deneyimlerini paylaştığı 'Kadın, toprak ve dayanışma' paneliyle etkinlik son buldu. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, düzenlenen etkinlikten sonra Urla Cumhuriyet Meydanı'nda stant açan kadın çiftçilere zeytin fidanı dağıttı.