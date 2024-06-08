Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin hesaplarına toplamda 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bu destekleme ödemelerinin farklı kalemlerde çiftçilere ulaştırılacağı açıklandı.

Destekleme ödemelerinin detayları

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: Toplam: 4 milyar 539 milyon 601 bin TL

4 milyar 539 milyon 601 bin TL Açıklama: Yağlı tohumlu bitkiler yetiştiren çiftçilere yönelik yapılan bu destek, toplam ödemenin büyük bir kısmını oluşturuyor. Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği: Toplam: 492 milyon 697 bin 73 TL

492 milyon 697 bin 73 TL Açıklama: Hububat, baklagil ve dane mısır üreticilerine verilen bu destek, çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Düve Alım Desteği: Toplam: 47 milyon 590 bin TL

47 milyon 590 bin TL Açıklama: Bu destekle, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin düve alımlarına katkı sağlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: Toplam: 9 milyon 35 bin 638 TL

9 milyon 35 bin 638 TL Açıklama: Kırsal alanlardaki yatırımları teşvik etmeye yönelik bu destek, kırsal kalkınmayı amaçlıyor. Hayvan Gen Kaynakları Desteği: Toplam: 3 milyon 680 bin 300 TL

3 milyon 680 bin 300 TL Açıklama: Hayvancılıkta gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için verilen bu destek, sürdürülebilir hayvancılık faaliyetlerini destekliyor. Mazot ve Gübre Desteği: Toplam: 608 bin 989 TL

608 bin 989 TL Açıklama: Çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak için sağlanan mazot ve gübre desteği, toplam destekleme ödemeleri içerisinde küçük bir yer tutuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 milyar 93 milyon 213 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi. Bu ödemelerle birlikte çiftçilerin üretim süreçlerinde maliyetlerini karşılamaları ve tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeleri amaçlanıyor.

5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌾 pic.twitter.com/oWAkzQSDxC — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 8, 2024