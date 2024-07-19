TÜİK'in açıkladığı verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 53,08, aylık ise yüzde 0,85 oranında arttı. Tarımsal girdide en yüksek değişim yüzde 133,84 oranı ile Veteriner Harcamaları'nda oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı.

Buna göre Tarım-GFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 50,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 71,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 133,84 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,29 ile bina bakım masrafları oldu.