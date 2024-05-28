Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara 2024 yılında uygulaması yapılacak olan 15. Etap için 38 adet başvuru olduğunu ve uygun bulunan 20 adet projenin Bakanlığa gönderildiğini ifade eden İl Müdürü Öztürk, “İlimize tahsis edilen ödenek sınırları göz önünde bulundurularak tebliğ hükümleri doğrultusunda yapılan puanlama sonunda 14 adet proje ile sözleşme imzalanacak olup, 6 adet projemiz yedek olarak değerlendirilmiştir. Hibeye esas toplam proje bedeli 141 milyon 381 bin 827 TL olup, projelerin uygulaması sonunda yatırımcılarımıza toplam 70 milyon 690 bin 913 TL hibe ödemesi yapılacaktır. Toplam 92 milyon 195 bin TL hibe ödemesi yapılacaktır” dedi.

Editör: Sude Kula