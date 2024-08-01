Kuru üzüm fiyatları açıklandı

Manisa'nın Alaşehir TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, 7 numara çekirdeksiz Sultani kuru üzüm için alım fiyatını 100 TL olarak duyurdu. Şen, bu fiyatın avans alım fiyatı olduğunu ve kalite bazında fiyatların daha sonra belirleneceğini açıkladı.

Başkan Şen, “Söz verdiğimiz gibi fiyatları açıkladık. Piyasa fiyatlarının yanı sıra ülkemizin ve dünya üretici ülkelerinin çekirdeksiz kuru üzüm rekolte miktarları dikkate alınarak bu fiyat belirlendi. TARİŞ tarihinde ilk defa 1 Ağustos itibariyle üzüm alım fiyatını açıkladık. Bu, üreticilerimizin ürünlerini değerlendirebilmeleri için önemli bir adım,” dedi.

"Sezona stoksuz giriliyor"

Basın toplantısında 2024 yılı sezonuna dair genel değerlendirmelerde bulunan Başkan Ferhat Şen, çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin geçen yıla yakın veya biraz daha fazla olmasını beklediklerini belirtti. Şen, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoğunda üzüm kalmadı. Bölgemizdeki ihracatçı ve tüccarlar da sezona stoksuz girdi. Aynı şekilde yurtdışı alıcılar da stoksuz durumda,” ifadelerini kullandı.

Kooperatif ortaklarına nakdi kredi desteği

TARİŞ Üzüm Birliği, hasat öncesi ve sırasında masraflara katkıda bulunmak amacıyla kooperatif ortaklarına nakdi kredi dağıtacağını duyurdu. Nakdi kredi dağıtımına 15 Ağustos tarihinde başlanacak ve kredi miktarı ortakların son üç iş yılı ortalama ürün teslim miktarına göre belirlenecek. Kilo başına 10 TL kredi verilecek ve 20 Eylül'e kadar ürün teslim eden ortaklardan faiz alınmayacak.

TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesinde düzenlenen toplantıya, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanvekili İbrahim Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik Genel Müdürü Hasan Özer Orhan, kooperatif başkanları ve ortaklar katıldı.

Bu açıklama, üzüm üreticilerinin geleceğini planlaması ve finansal destek almaları açısından büyük önem taşıyor.