2 saat süren performansında hem eski hitlerini hem de haziran ayında çıkardığı "Kuantum 51" albümünden parçaları seslendiren Megastar, konser sırasında ses ve ışık sisteminde yaşanan bir aksaklık nedeniyle sorunlarla karşılaştı.

Karanlıkta Kalan Performans

Konserin ortasında, Tarkan'ın şarkılarını seslendirdiği esnada ses ve ışık sisteminde bir arıza meydana geldi. Bu durum, on binlerce hayranının Tarkan'ın sesini duyamamasına yol açtı ve seyirciler, "Ses yok!" şeklinde tepkilerini dile getirdi. O anlarda Tarkan, sesinin dinleyicilere ulaşmadığını fark etmeden performansına devam etti. Arızanın giderilmesiyle konser yeniden düzenli bir şekilde devam etti.

Konserin sonunda yaşanan aksaklıkları hafifletmek ve hayranlarına teşekkür etmek için Tarkan, duygularını paylaştı. "Gerçekten bu muhteşem kalabalığın karşısında yeniden olmak şahane bir duygu" diyen Tarkan, hayatın zorluklarına da değindi. "Hayatın yükü, hepimizin üzerinde çok ağır. Biraz arada bir hafiflemek lazım diye düşünüyorum. Tekrar şarj olup, enerjiyle dolup o yükü taşımak için tekrar güç toplamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden bazen şarkılar iyi geliyor be. Gerçekten. Bu enerji iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.